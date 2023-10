Riziko seznamování a randění? Příliš mnoho textových zpráv

Základní „výhodou“ pro mnohé lidi, kteří se seznamují, je jednak možnost rozmyslet si přesně to, co a jak chtějí sdělit. Odpadá tak možné riziko, že řeknou něco, co nechtěli. Jenže už tento kalkul není pro vztahy příliš prospěšný. Podle obecných zjištění až 38 procent single lidí ve věku 21-50 let (muži i ženy) považuje zprávy jako nejsnazší formu, jak si domluvit rande.