Proč muži opouštějí i jinak dobré ženy

Podívejte se na nejčastější důvody rozchodu, o kterých muži nikdy moc nehlas nemluví.

1. Cítili se nonstop pod tlakem

Dělala jste vše proto, abyste spolu trávili co nejvíce času? Neustále jste se snažila o co nejvíc lásky, náklonnosti či sexu? Měla jste často pocit, že by bylo fajn některé věci ve vašem vztahu zlepšit a napravit?

Pokud je vám něco z výše zmíněného blízké, pak je to zřejmě důvod, proč se partner ve vztahu s vámi cítil pod neustálým tlakem, že není dost dobrý a není schopen vám dát to, co vyžadujete. I když vás k tomu všemu vedly jen dobré úmysly, musíte si uvědomit, že muži na spoustu věcí nahlížejí jinak než ženy, a jakmile je na ně vyvíjen delší čas emocionální tlak, mají tendence před ním utíkat.

Když vás partner neustále ze všeho obviňuje

Emocionální tlak je jednoduše žene do kouta. Nevědí, jak se k němu v daný okamžik postavit, což přidává jen na nejistotě a nízké sebehodnotě. Místo toho, aby se snažili dané věci okamžitě řešit, tak to v sobě často dusí a pomalu a jistě před vámi svá srdce uzamykají.

2. Museli neustále bojovat o své místo ve vztahu

Ano, žijeme v 21. století, kdy mezi partnery ve vztahu panuje rovnoprávnost. Jenže ne vždy si pod tímto pojmem všichni představují totéž. „Aby se ve vztahu cítili oba partneři dobře, každý z nich musí mít kontrolu nad určitými oblastmi vztahu. Pokud v tomto směru nenajdou rovnováhu, z jejich vztahu se stane jedna velká soutěž,“ vysvětluje na svém blogu kouč Clayton Olson.

Taková soutěž ale nebude mít vítězů, v konečném důsledku budou všichni poražení.

Nejčastější scénáře soutěživosti mezi partnery jsou:

Když se spolu hádají před přáteli, kdo z nich měl pravdu.

Když si předhazují, kdo z nich co koupil či kdo vydělal víc peněz a má důležitější práci apod.

Když ve vztahu vše organizuje jen jeden a stejně tak jen jeden rozhoduje o tom, co kdy a jak budou spolu dělat apod.

Pokud se váš partner bude dlouhodobě cítit, že stojíte proti němu, místo vedle, pak se zřejmě nikdy nebude cítit milovaně. Místo toho, aby vám otevřel své srdce, bude se bát, že pokud prohraje, zraní se.

3. Necítili se respektováni

Vzájemný respekt je ve vztahu velmi důležitý. Nemusíte s druhým vždy souhlasit, ale můžete respektovat jeho rozdílné názory.

Je důležité mít také vždy na mysli, že není jediná pravda. „Každý má tu svou, subjektivní. V mnoha situacích není možné určit, kdo má pravdu, co je lepší, hezčí, praktičtější,“ upozorňuje kouč Karel Chába.

Respekt je ale i o tom, jak říká český párový terapeut Honzo Vojtko, umět přijít za druhým a říct mu otevřeně, co se mu nelíbí, a stejně tak umět unést i to, že ho to možná zraní, ale zároveň mu dát prostor, aby mohl reagovat a otevřít komunikaci.

Pokud si žena toto všechno neuvědomí a místo respektu bude muži dávat neustále najevo, že nemá pravdu a v podstatě si ho neváží, pak je zřejmé, že muž v takovém vztahu skutečně navždy nevydrží.

Každý potřebuje vědět, že když se ocitne v nějaké slabé chvilce, že ho druhý přijme a podpoří.

Běžné toxické návyky, které ničí vztahy

Pět způsobů, jak s úctou k sobě i druhým zvládnout rozchod