Když vás partner neustále ze všeho obviňuje

Možná to také znáte ze svého vztahu. Ať uděláte, co uděláte, vše je špatně a samozřejmě vaší vinou. Nejedná se totiž o žádnou vzácnost. Negativní kritika a projekce viny jsou v intimních vztazích poměrně časté jevy, to ale neznamená, že je má člověk tolerovat. Jedná se totiž o formu emocionálního zneužívání, kdy se dotyčný osvobozuje od veškeré odpovědnosti a staví se do pozice moci.

Foto: Profimedia.cz Negativní kritika a projekce viny jsou v intimních vztazích poměrně časté jevy.