Platonickým vztahem ku zdraví

Web Very Well Mind dokonce hovoří o třech typech platonických vztahů – bromance (láskyplný, ale nesexuální vztah mezi dvěma muži), womance (emocionální, ale nesexuální vztah mezi dvěma ženami) nebo pracovní partner (úzké, nesexuální spojení mezi dvěma kolegy).

Najít platonickou lásku není vždy snadné. Pokud ale máte to štěstí, že najdete člověka, který je vaší spřízněnou duší, měly byste o váš vztah náležitě pečovat. V první řadě buďte aktivní a nečekejte na to, až vám platonická láska zavolá nebo vymyslí společný program. Pokud chcete s danou osobou trávit čas, nezbývá nic jiného než jí to říct.