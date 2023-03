Nejčastější sexuální problémy po padesátce a jak je řešit

Také patříte mezi ty, kteří tvrdí, že po padesátce se do ložnice chodí jen po zhasnutí světel? Pak je možná na čase se něčemu přiučit od našich přátel za velkou louží.

Podle výzkumu z roku 2019 totiž 43 % Američanů starších 50 let uvedlo, že jejich sexuální život je „stejný nebo dobrodružnější“ než v jejich mládí. Jiný průzkum z roku 2021 zjistil, že 35 % lidí v této věkové skupině uvedlo, že jejich sexuální touha je nyní vyšší, než když byli mladší.

To znamená, že naše těla a životy se se stářím mění, což může mít za následek i určité posuny v ložnici.

„Mají jasnější pohled, vědí, co chtějí a jak to vyjádřit,“ řekla. „Sex ve vašich 50 letech je často pohodlnější a spojen s menší úzkostí z výkonu a sexuálními problémy z minulosti. Většina lidí v této věkové skupině je sebevědomější a má zkušenosti, aby věděli, co chtějí,“ dodává Chavezová.