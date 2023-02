Tipy, které mohou pomoci zachránit vztah

„Komunikujte, komunikujte, komunikujte. Neumíte číst myšlenky, stejně tak ani váš partner. Udělejte z komunikace o vašem vztahu a sexuálním životě pravidelnou praxi. Pokud si chcete promluvit o něčem citlivém, uzpůsobte tomu prostředí, kde budete moci navázat kromě jiného i tolik potřebný oční kontakt. Když to neuděláte, budete se cítit zranitelnější,“ uvádí odbornice pro server Daily Mail .

„Nečekejte, až se vám bude dostatečně chtít mít sex s partnerem. Jděte tomu naproti. Čím více se budete snažit, o to rychleji můžete ve skutečnosti znovu nastartovat sexuální touhu,“ radí odbornice.

Co se týče samotného sexu, upozorňuje Blairová na jednu důležitou věc – místo vytváření tlaku na samotný výkon (dosažení orgasmu či erekce) je zásadnější zaměřit se na potěšení vlastní i svého partnera, ať už to představuje cokoli.

Co se týče sexu, měl by být nedílnou součástí vztahu. Jakkoli pro každého bude dostačující jiná kvantita, vymizet by neměl. Když na něj není čas, zkuste si ho naplánovat. Je jasné, že tento návrh vám srdce nerozbuší, ale určitě vztahu v mnohém prospěje, jak uvádí například dřívější studie.