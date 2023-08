Láska v nedohlednu aneb Kdy je lepší přestat ji hledat

Jak k této radě ihned dodává vztahová koučka a poradkyně Mitzi Bockmannová , jde o naprosté klišé, ale právě zaměření se na sebe a svou pohodu je to pravé, co člověk ke zdravému životu potřebuje, a rovněž k seznamování.

Začněte dělat znovu věci, které vás opravdu baví nebo na které jste neměli dost času, protože jste se soustředili na randění. Rozmazlujte sami sebe čímkoli, co vás udělá šťastnými. Právě jako šťastný člověk budete do světa vyzařovat energii, která může k hledání lásky nakonec velmi významně přispět.

Máte základní představy o tom, jak by měl váš protějšek vypadat? Co by ho mělo zajímat atd.? Je ale to, co chcete, opravdu důležité? Sepište si opravdu zásadní věci a zkuste se na ně soustředit do budoucna. A hledejte lidi, kteří se nebudou přetvařovat jen proto, aby splnili vaše požadavky.