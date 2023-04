Tři zásadní znaky, že jste v toxickém vztahu, ze kterého je třeba co nejdříve odejít

Nespokojenost ve vztahu často začíná pocitem, že něco není takové, jaké by mohlo nebo mělo být. Nespokojenost se pak mění ve vztahový konflikt a boj o moc, čímž vzniká toxická situace.

Právě pocity neklidu nebo nejistoty jsou prvotními znaky těla i „vyšší síly“, že vztah není tak zdravý, jak se jeví. Proto se rozhodně vyplatí věnovat pozornost vlastnímu tělu a intuici – místo logice nebo sexuálním touhám, které nás mohou uvrhnout do toxických vztahů, vysvětluje na stránkách Transition Pathways poradce a kouč David Schroeder.

Jaké jsou tři základní ukazatele, které se objevují v toxických vztazích a při kterých je podle odborníka nejlepší ze vztahu co nejdříve odejít?

Výsledkem je, že se postupem času stále více držíme jedné víry: „Když to pro tebe udělám, budeš mě milovat.“ Toto základní přesvědčení ale vede jen k tomu, abyste dělali věci pro ostatní na úkor vlastních potřeb.

Snaha potěšit druhé před sebou samým není mezi lidmi rozhodně ojedinělý případ. Bohužel je to ale velmi vyčerpávající – fyzicky i emocionálně. Rovněž to často vede k tomu, že se můžete ve vlastním vztahu snadno ztratit – už třeba tím, že si uvědomíte, že svůj protějšek nemůžete potěšit natolik, jak by chtěl či přímo vyžadoval.