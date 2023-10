Každodenní návyky, které pomalu a jistě narušují důvěru ve vztahu

„Důvěra není něco, co se vybuduje přes noc. Potřebuje čas, aby se zformovala, stejně jako vstřícné chování a vzájemné interakce,“ uvádí pro server Askmen Saba Harouni Lurieová, vztahová terapeutka a zakladatelka poradenské skupiny Take Root Therapy v americkém Los Angeles.

„I malé lži mohou vyvolat pochybnosti o vaší upřímnosti, i když si to nemyslíte,“ varuje Lurieová s tím, že při odhalení lži nezáleží na tom, zda byla nevinná či nesmyslná.

Ne, ale myslím si, že někdy by byla lepší než upřímnost.

Ano, a nedopadlo to dobře.

V ideálním světě bychom všichni měli i ve vyhrocených chvílích komunikovat s druhými lidmi s respektem. Ovšem víme, že je často těžké zůstat v klidu, když jsme opravdu rozzlobení. Na povrch se tak dostanou nahromaděné emoce, což samo o sobě není špatné, ale pozor na to, aby vás neponoukaly k tomu říkat věci jinak, než je myslíte. Slova vyřčená ve vzteku, i když je nemyslíte tak, jak vyzní, budete jen těžko brát zpět.

Myslíte si, že všechno ve vztahu jde hladce, a proto nemáte potřebu s partnerem probírat, jestli to tak opravdu je? Rozhodně na to nespoléhejte a čas od času si s partnerem promluvte otevřeně, zda i z jeho pohledu je vše tak, jak by chtěl, i když se vzájemně milujete.