S čím byste se ve vztahu nikdy neměli spokojit

Hranice by měly tedy svým způsobem existovat na obou stranách. Ani to s nároky příliš nepřehánět, stejně tak se ale nespokojit s málem. Spisovatel, novinář a odborník na počítačové a digitální zdraví Bruce Y. Lee pro server Psychology Today uvedl několik věcí, situací a postojů, které by vám stačit rozhodně neměly.

„Zamyslete se při hledání protějšku i nad tím, jaké jsou vaše osobnosti a jak moc jsou nebo nejsou slučitelné. Co je pro každého z vás nejdůležitější, co tolerujete, co naopak vůbec? Ovšem neznamená to, že velký rozdíl musí nutně znamenat konec vztahu. Pokud jste náročná osobnost, a přesto najdete někoho, kdo to oceňuje, možná jste našli svou jehlu v kupce sena - s takovým člověkem rozhodně neváhejte,“ radí Lee.