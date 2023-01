Chcete změnit protějšek k lepšímu? Nejdřív si odpovězte na důležité otázky

Řadíte se mezi typy lidí, kteří mají zvýšenou potřebu řešit jakoukoli nespravedlnost a pomáhat druhým? Pokud ano, pak je to jistě záslužné. Jen si dejte pozor, abyste podobný přístup nepřenášeli i do vlastního vztahu. Snaha „vylepšit“ vlastního partnera či partnerku by totiž mohla místo úspěchu přinést velmi rychlou zkázu.

Foto: Profimedia.cz Potřeba pomáhat či měnit věci k lepšímu je záslužná. Jen si dejte pozor, ať to příliš nepřenášíte do vlastního vztahu. Ilustrační foto

Člověk, který pomáhá druhým „narovnávat" zamotané situace, řešit osobní či další problémy, je obecně více pečující, rád se v dobrém „rozdá" pro druhé, je více empatický. Z obecně prospěšné vlastnosti se ale může stát velmi snadno přítěž, a to především ve vztahu, kde se podobně založený jedinec vědomě či nevědomě snaží „opravit či vylepšit" protějšek k lepšímu. Pokud vám někdo z okolí řekl, že se někdy staráte či vměšujete až příliš, nebo dokonce i váš partner/partnerka, je vhodné si odpovědět na některé otázky, které napoví mnohé o tom, jak na tom váš vztah vlastně je. Jste si rovni? V každém vztahu by měla existovat partnerská rovnováha, jakékoli velké výkyvy nedělají dobrotu. Pokud budete mít vždy navrch a bude vše podle vás, je to možná dobrý pocit, ale jen pro vás. Protějšek bude nešťastný, navíc časem zjistíte, že všechny vaše „požadavky" stejně nebudou vyslyšeny, protože málokterý dospělý člověk chce být dobrovolně „opravován", uvádí pro server Yourtango licencovaná psychoterapeutka a vztahová odbornice Zoe Shawová. „Lidé chtějí být milováni pro to, jací jsou, ne pro to, co si kdo představuje nebo chce. Možná chcete opravdu jen pomoci. Jenže partner si může velmi snadno připadat jako projekt, který chcete splnit," uvádí odbornice. Jste zamilovaní do konkrétního člověka, nebo do jeho potenciálu? Pro zdravý rozum a pohodu každého z nás je dobré si vybrat partnera či partnerku, kteří se k nám skvěle hodí již tací, jací jsou. Milujeme je takové, jaké jsme je poznali. Pokud ovšem milujete představu člověka po vašem boku – takového, v jakého ho změníte –, pak sněte dál. Změnit se dají detaily, osobnost nikoli. Vidíte sami sebe jako hrdinu? „Pokud dopředu přemýšlíte o tom, jak moc si vás budou dotyční lidé vážit, až je změníte pro jejich vlastní dobro, je ve vás nejspíš hluboce zakořeněná touha být potřební. Pak se ale může snadno stát, že vás bude někdo milovat právě pro tuto vlastnost, ne pro vás samotné. Uvědomte si, že nemusíte být ničí zachránce, abyste byli milováni," vysvětluje Shawová. Je vám někoho líto? Chcete někoho změnit z důvodu, že je vám líto, že něco nemá, ale může mít, kdyby se trochu snažil? Pak pomozte, pokud je to potřeba. Ale nezaplétejte se s takovými lidmi emocionálně. Vztah by neměl být žádný charitativní projekt.