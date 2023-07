Jak poznat, že pro druhé děláte až moc

Obecně větší skupinu lidí, kteří se mohou téměř „rozdat“ pro druhé, tvoří ženy. V rolích matek dělají vše pro své děti a rodinu, v roli manželky či partnerky pečují o svůj protějšek, v práci dělají to nejlepší, co mohou, snaží se být dokonalé v mnoha dalších oblastech.

Jakkoli je to záslužné, výsledek takového chování, který se dříve či později dostaví, bude vždy podobný – jednoho dne zjistí, že jsou fyzicky i emočně vyčerpané, izolované a vlastně se cítí samy, i když okolo sebe mají rodiny a přátele.

Dělat vše možné pro druhé je dáno několika faktory – někdo to viděl ve vlastní rodině, u někoho je to částečná forma sobectví a potřeba ukázat se v dobrém světle, pro jiné je to společensky daná norma, která se nesmí ignorovat. Jenže v péči o všechny okolo nesmíte nikdy zapomínat i sami na sebe.