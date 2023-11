Emoční nákaza aneb Jak partnerova nespokojenost ovlivní váš život

Emoce mají velikou sílu. Dokážeme jimi vyjádřit nejen své vlastní rozpoložení či názory, ale i ovlivnit životy druhých lidí. Nestane se to přes noc, ale vliv to mít bude. Pokud například zůstáváte ve vztahu, ve kterém váš partner není viditelně příliš spokojený, můžete si být jistí, že to časem změní i vás.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto