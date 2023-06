Jak poznat a překonat neopětovanou lásku

Neopětovaná láska není vzájemná, a tudíž je jednostranná. Pokud se naše city dostatečně neprohloubily, většinou tuto nepříjemnost rychle přejdeme. Problém ale přichází ve chvíli, kdy někoho doopravdy milujeme.

Existuje několik typů neopětované lásky

Každému z nás se někdy pravděpodobně stalo, že naše city nebyly opětovány. Podle terapeutky Kim Egelové ale existuje několik podob, jakých může neopětovaná láska nabývat.

Prvním typem je touha po někom, kdo je nedosažitelný. Podobný je i druhý typ neopětované lásky, kdy prahneme po osobě, která neprožívá stejné pocity jako my. Složitá je také situace, kdy jsou do sebe zamilovaní již zadaní lidé.

V neposlední řadě lze jednostrannou lásku zažít už při seznamování, a to pokud se naše city prohloubí, s danou osobou začneme navazovat vážnější vztah, avšak její zájem o nás zůstane pouze povrchní.

Jak poznat, že chodíte s nesebevědomým mužem Vztahy a sex

Jak poznat, že se nejedná o opětovanou lásku

Klíčové poznávací znamení lásky, která není vzájemná, je to, že tato touha trvá delší dobu a zahrnuje malou nebo žádnou reciprocitu ze strany našeho milostného objektu. Existují ale i specifické znaky, které mohou naznačit, že se jedná o jednostrannou lásku.

1. Vztah chcete rozvíjet jenom vy

Protože chcete s danou osobou prohlubovat vzájemné pouto, snažíte se s ní trávit co nejvíce času. Tato snaha vám ale není opětována a váš protějšek si může udržovat odstup. Není výjimkou, že to, co vy považujete za typické rande, je pro tuto osobu běžné setkání. Zbystřit byste také měla, pokud na vaši naplánovanou romantickou schůzku přizve své přátele.

Nedostatek zájmu se může projevit také při vzájemném rozhovoru, kdy se vyhýbá odpovědím, na vaše otázky odpovídá stroze a neoplácí je.

2. Na zprávy odpovídá pomalu

Většinu schůzek plánujete vy, a když někoho pozvete, trvá mu věčnost odpovědět. Často pošle zprávu, ve které tvrdí, že se ještě ozve, ale vy jste do poslední chvíle jako na trní, protože netrpělivě čekáte na odpověď ještě v den schůzky. Všechny tyto popsané skutečnosti mohou značit lhostejnost.

3. Nedokážete si přiznat, že o vás nemá zájem

Bez ohledu na to, jak moc se pokusíte situaci přikrášlit, neopětovaná láska vždy bolí. Není proto neobvyklé, že budete z počátku ignorovat signály, že o vás druhý nejeví zájem.

Pokud si nejste jistá, můžete se soustředit na to, jak často se vás osoba dotýká, zda vám skládá lichotky, jestli se nebojí před vámi odhalit více ze svého soukromého života nebo zda se zajímá o to, co si myslíte.

Možná se přistihnete u toho, jak se snažíte být pro druhého co nejatraktivnější, a to i za cenu toho, že se začnete věnovat koníčkům, které nenávidíte.

Jak rychle a jednoduše překonat rozchod Vztahy a sex

4. Prožíváte mnoho nepříjemných emocí

Neopětovaná láska se pojí s intenzivním koloběhem emocí. Kolotoč obvykle začíná pocity naděje, kdy se snažíte udělat vše pro navázání romantického vztahu. V momentě, kdy tyto snahy selhávají, vás přepadne nával smutku, hněvu, úzkosti nebo studu.

Není neobvyklé, že danou osobu nemůžete přes den „dostat z hlavy“. Několikrát kontrolujete Facebook, jestli nemáte nové upozornění, nebo se záměrně pohybujete tam, kde je velká šance váš milostný objekt potkat. Tato osoba může být také pravidelným tématem vašich konverzací.

Jak se s neopětovanou láskou vypořádat?

Když nejsou naše city opětovány, cítíme bolest. Menší studie z roku 2011 dokonce naznačuje, že odmítnutí v mozku aktivuje stejné oblasti jako při prožívání fyzické bolesti.

I když tato představa zní z počátku děsivě, rozhovor s danou osobou o tom, co cítíte, může přinést kýžené řešení celé situace. Zároveň je to jedna z možností, jak vyjasnit neurčité signály, které druhý může vysílat. Interpretovat něčí chování totiž vůbec není jednoduché.

Pokud se ale na takový rozhovor necítíte, je úplně v pořádku svěřit se pouze člověku, kterému důvěřujete. I tak se vám může ulevit.

Zůstaňte přáteli

Pokud jste příteli vyznala lásku, on vás odmítl, ale vy přesto chcete přátelství udržet, je nejlepší zaměřit se právě na vaše přátelství. Nesnažte se ho ale vynutit a „tlačit na pilu“. Je normální, že obě strany potřebují čas a prostor.

Psaní deníku je dobrým cvičením, jak si uspořádat myšlenky a přijmout pocity, které ohledně milované osoby cítíte. Jejich zaznamenání může být dalším krokem, který vám umožní posunout se dál. Dejte si ale pozor, abyste se v pocitech neutopila.

Ujasněte si, co chcete

„Možná se vám nedostalo opětované lásky, to ale neznamená, že nemá smysl. Zeptejte se sama sebe, zda jste se o sobě dozvěděla něco nového nebo jak lze tento zážitek v budoucnu zúročit,“ doporučují na blogu Good Therapy.

Díky této zkušenosti jste mohla zjistit, jaký typ člověka vás přitahuje. Pokud ale neopětovanou lásku zažíváte opakovaně, je dobré zvážit, zda to spíše nevypovídá o vašich potřebách. Zamilovanost do lidí, kteří naše city neopětují, může naznačovat, že pociťujeme tlak na to, abychom byli zamilovaní, i když jsme šťastnější sami. Ve skutečnosti tak vůbec nemusíte toužit po vztahu - a na tom není vůbec nic špatného.