Proč byste neměli nikdy nikoho prosit, aby zůstal

„Vím, že to zní tvrdě, ale žebrání je ponižující. Omluva, vysvětlení, jak se cítíte, nebo nabídka změny by měly stačit, pokud chce člověk zůstat. Jinak se smiřte s tím, že váš vztah skončil,“ vysvětluje pro server Bolde spisovatelka a bloggerka Crystal Crowderová.

Proč byste neměli prosit?

Nikdy vás nebude respektovat

Respekt získáte tím, že se postavíte sami za sebe. Prosby a žadonění respekt zabíjejí a jsou v podstatě smrtícím úderem pro váš vztah. Je sice možné, že váš partner zůstane, už vám ale nebude projevovat úctu. Chtěli byste někoho takového ve svém životě?

Bude vás brát jako samozřejmost

Jakmile váš partner zjistí, jak zoufale ho potřebujete, bude brát a na oplátku nedá nic. Ve vztahu si již nebudete rovni a možná si konec začnete i sami přát.

Nezasloužíte si být pro někoho samozřejmostí, přesně to se ale stane, pokud nenecháte partnera podle jeho přání odejít.

Pokud musíte prosit, nestojí za to

Každý, komu na vás opravdu záleží, bude chtít, abyste prosit přestali. Bude si pro vás přát rovnocenné partnerství, do kterého obě strany investují stejně. Pokud máte pocit, že prosby jsou vaše poslední možnost, odejděte. Nikdo nestojí za to, abyste se doprošovali.

Proč muži opouštějí i jinak dobré ženy

Kdyby vás miloval, stejně by zůstal

Pokud vás partner opravdu miluje, promluví si s vámi a pokusíte se společně přijít na to, co je špatně a jak to napravit. Je možné, že bude dočasně potřebovat prostor, je ale důležité řešit věci jako pár. Oba byste měli být odhodlaní pracovat na vašem vztahu a budovat ho.

Cítíte se kvůli tomu slabí

Péče a zájem o někoho jiného by vás neměly oslabovat. Žebrání vás zbavuje síly a zanechává vás obnažené a slabé. Nakonec se stejně zraníte.

Budete toho litovat

Člověk, který vyslyší vaše prosby a zůstane, už není tím, s kým byste chtěli být. Možná si to teď myslíte, ve skutečnosti ale zůstává pouze z lítosti, nebo aby vás mohl ovládat. Brzy budete litovat, že jste vynaložili tolik energie přesvědčováním někoho, kdo do vašeho života vůbec nepatří.

I bez partnera můžete být šťastní

Je děsivé, když vás opustí milovaná osoba, ale zvládnete to. Možná se budete po konci vztahu cítit osaměle, ale dokážete být šťastní i mimo partnerství.

Bude od vás očekávat, že to uděláte pokaždé

Jakmile to uděláte jednou, partner od vás bude očekávat, že to uděláte pokaždé, když se něco trochu pokazí. Pokud uděláte chybu, dočkáte se znovu výhrůžek, že vás opustí, jenom aby slyšel vaše prosby. Nedovolte, aby vás někdo takto ponižoval. Když někoho prosíte, aby s vámi zůstal, zvykne si, že má nad vámi moc. A v takovém postavení by se ve vztahu neměl nikdo cítit.

Naučte se milovat samu sebe takovou, jaká jste

Snižuje to vaši sebedůvěru

Žadonění vás zbavuje sebedůvěry a nutí vás pochybovat o sobě samých. Pokud musíte ztratit to, co jste, aby někdo jiný zůstal, nestojí to za to. Zůstaňte sebevědomí a věrní sami sobě.

Je lepší si to prostě vyříkat

Během hádky je snadné dělat unáhlená rozhodnutí, a proto je v pořádku si následující den zavolat a promluvit si. Nemusíte se bát udělat první krok, naopak navrhněte, že je potřeba, abyste spolu komunikovali jako dva dospělí lidé. Pokud ani upřímná komunikace k řešení vašich problémů nepřispěje, je načase smířit se s tím, že je konec.

Někdy je lepší nechat je odejít

Možná je to to poslední, co byste si teď přáli, ale prosbami to nijak nezlepšíte. Možná vás teď partner vyslyší a zůstane, ale za týden může být stejně pryč. Pokračujte ve svém životě a nechte ho. Pokud vás miluje a chybíte mu, vrátí se. Ne všechny rozchody jsou trvalé, ale skoro všechny jsou nutné, pokud k nim dojde.

Trocha samoty nestojí za to, abyste ztratili sebeúctu

Nikdo se rád necítí osamělý, ale možná je osamělost přesně to, co potřebujete. Získáte čas pro sebe, abyste lépe poznali sebe sami. Být sám je vždycky lepší než se doprošovat.

Co dělat, pokud chcete vztah udržet?

Upřímně si promluvte

Slýcháte to tak často, že už to možná zní jako klišé. Komunikace je ale naprosto klíčová pro zdravý, fungující vztah. Takže pokud máte pocit, že se věci ubírají špatným směrem, a zároveň věříte, že je v nich něco, co stojí za záchranu, otevřeně a upřímně si o tom s partnerem promluvte. Dejte mu najevo, že se vztahu nehodláte vzdát, a vyjádřete svou touhu zůstat spolu. Buďte ale na oplátku připraveni ho vyslechnout, i když se vám nemusí líbit, co říká.

Nabídněte, že budete na svých problémech pracovat

Pokud víte, že jste ve vztahu udělali něco špatně, je důležité převzít za to odpovědnost. Nabídněte svému partnerovi, že se skutečně pokusíte o změnu chování. Pokud jste však již v minulosti podobný slib učinili, musíte počítat s tím, že může být obtížnější vám znovu uvěřit, že svoje slova myslíte upřímně.

Zjistěte, proč chce váš partner vztah ukončit

Zeptejte se ho, proč se tak cítí. Co konkrétně ho vede ke snaze váš vztah ukončit. Co je v jeho očích tak špatné, že je ochoten zahodit celý váš společný život. Položte tyto otázky a buďte otevření opravdovým odpovědím. Vyslechněte je a snažte se skutečně vstřebat, co říkají.

Navrhněte poradenství

Pokud si myslíte, že existují problémy, které by mohl vyřešit odborník, zkuste párovou či individuální terapii. Individuální poradenství se často doporučuje jako dobrý začátek, protože si před obnovou vztahu nejprve, jak se říká, zametete před vlastním prahem. Jakmile se zlepší váš život, je pravděpodobné, že se zlepší i kvalita vašeho vztahu.

Buďte si vědomi toho, že nakonec možná budete muset nechat partnera odejít

Protože byste nikdy neměli nikoho prosit, aby s vámi zůstal, musíte být připraveni přijmout, že se váš partner rozhodl odejít a posunout se dál. Nemusíte sice s jeho rozhodnutím souhlasit, nesnažte se ale partnerovi vnucovat vaše vlastní touhy a potřeby. Nebojte se přitom vyjádřit svůj zármutek. Zaměřte se na sebe a staňte se novým člověkem, který se přizpůsobí změnám.

