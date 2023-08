Stylové oblečení nejen na letní sporty

U cyklistiky je důležitý nejen dobrý odvod potu a tepelný komfort, ale také bezpečnost. Při výběru cyklokousků dbejte tedy i na to, aby obsahovaly reflexní prvky, díky kterým budete vidět na silnici i za soumraku.

Dále se připravte na to, že cyklistika je nepohodlná. „Fouká na vás, do kopce bolí nohy, u méně trénovaných i sedací partie. Pohodlí na kole výrazně umocňují kraťasy. Jak se usadíme, tak se nám i pojede. Sedací partie jsou hlavní styčný bod mezi kolem a tělem. Proto jsou dobře padnoucí kraťasy s vložkou, které jsou střiženy do pozice v sedle, které netlačí na břicho, klíčové,“ připomíná odborník na cyklistiku Zdeněk Solař.