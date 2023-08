Margot Robbieová nechtěla hrát Barbie. Měla jinou favoritku

Již před časem v rozhovoru pro magazín Vogue přiznala, že podle jejího názoru by dokonalou Barbie byla izraelská herečka Gal Gadotová. Ta se mimo jiné objevila ve filmech Wonder Woman, Red Notice či Smrt na Nilu.

Gal Gadotová jako Wonder Woman.

„Miluji Margot. Je to jedna z těch žen, se kterými se člověk chce kamarádit. Je zábavná, vřelá, chytrá a talentovaná. Má toho tolik co nabídnout. Ráda bych si s ní někdy zahrála, dojalo mě, co řekla,“ sdělila Gadotová.