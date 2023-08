Barbie jako ničitel vztahů aneb Když váš partner nevidí film růžově

Na sociální síti TikTok se to jen hemží videi, ve kterých mladé ženy bez obalu hlásají: „Vezmi svého přítele na Barbie, a pokud filmu nebude rozumět, rozejdi se s ním.“

Autorka videí Reina Dombrovska v příspěvku tvrdí, že pochopení filmu by měl být z mužského pohledu standard, a proto se se svým přítelem rozešla. Spousta žen v komentářích s ní přitom souhlasí.

Jiná tiktokerka zveřejnila video, v němž uvedla, že film je zkouškou vztahu, a pokud jej oba partneři nevnímají stejně, je to důvod k rozchodu.

„Pokud někteří muži nedokážou zvládnout jediný film, který jemně upravuje struktury mužských privilegií prostřednictvím příběhu o hromadě doslovných panenek, je to známka toho, jak reálně a hluboce je toxická maskulinita poháněna mužskou křehkostí.“

Emma Kennyová, televizní psycholožka, vysvětluje, že nemůžete očekávat, že váš partner ocení všechno, co vy – zvláště pokud jsou vaše názory na svět a zkušenosti odlišné.

„Zatímco společné hodnoty a zájmy jsou ve vztazích důležité, myšlenka na to, že když váš partner neocení Barbie, může to ohrozit vztah, nedává vůbec žádný smysl. Je to jako říkat, že pokud se spolu nedíváte na box, je vztah odsouzen k nezdaru. Je zdravé mít neshody a mít rád různé věci, a je proto zbytečné se snažit způsobit trhliny v partnerství,“ říká pro Metro UK.