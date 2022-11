Nesmrtelná perka potěší milovnice elegance i trendů

První perka vznikla už v roce 1837, vyrobil je tehdy dvorní obuvník královny Viktorie J. Sparkes Hall. Tehdy se ale nazývala jednoduše „kotníková obuv“. Poté, co si obuv oblíbili američtí politici, jí začali lidé říkat kongresová obuv.

Od té doby jako by se s jednoduchými koženými botami končícími u kotníků roztrhl pytel. Za popularitu vděčí své pohodlnosti i snadné kombinovatelnosti. Vždyť právě Chelsea boots můžete obout jak k džínům do města, tak k černým punčochám do divadla.