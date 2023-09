Návrhářka Claudia Simon: Byt v Budějovicích vyměnila za butik v Miláně

Narodila jsem se jako Claudia Šimonová. Jsem ročník 1994, a když mi maminka v té době dávala jméno Claudia, bylo to poměrně nezvyklé. Už od mládí jsem ráda cestovala po světě a pamatuji si, jak mi jednou maminka řekla, že věděla, že takové jméno se mi jednou bude hodit. A měla pravdu.

Pocházíte z Českých Budějovic. Co vás vedlo k tomu, přihlásit se na milánskou školu designu Istituto Marangoni? Nechtěla jste studovat v Praze nebo Liberci?

Istituto Marangoni je jedna z nejprestižnějších designérských škol na světě, a navíc v Miláně. Já jsem měla jasno, že chci do Itálie. Po úspěšném přijetí jsem se ale kvůli covidové pandemii a pozastavené výuce musela na čas vrátit zpět do Čech, kde jsem zcela nečekaně rozjela značku Swlag.

Po návratu do Itálie už jsem ale věděla, že naše místo je tady. Úspěšně jsem dokončila studium a již po 8 měsících jsem letos v dubnu jako jediná z ročníku otevřela vlastní obchod v centru města, v krásné čtvrti Brera.

Prodala jste byt, abyste si v Miláně otevřela vlastní obchod. Většina začínajících návrhářů ze začátku sází spíše na online prostředí. Co vás k tomu vedlo?

O tom, jak chci prezentovat svůj brand, jsem měla jasno od začátku. Mám pocit, že dnešní svět je přehlcen online obchody. V současné době neustále vznikají nové značky, které podle mě postrádají reálný kontakt. Potkat návrháře v jeho studiu, vyzkoušet si materiály a seznámit se s jeho tvorbou, to je za mě velmi důležité.

Je to určitě obrovský risk, ale bez riskování je život nudný a statický. Chci, aby lidé cítili tu energii, zažili Swlag na vlastní kůži. Je to „niche“ značka, používám prémiové materiály, a aby zákazník pochopil, proč je cena, jaká je, musí produkt vidět a vyzkoušet živě. Navíc Swlag store je rovnou i moje studio, všechny kousky vytvářím přímo v obchodě před zraky zákazníků.

Swlag je tvořený pro všechny. Mám zákazníky od malých dětí až po postarší dámy v letech, nakupují u mě lidé z celého světa. Pravidelně za mnou jezdí moji fanoušci z Čech, z toho mám obzvláště velkou radost, protože to bude vždy český brand v Miláně.

Nakupují ale u mě i Italové i další cizinci. Jsem velmi vděčná za všechny zákazníky. Všichni jsou jako moje rodina, jsem ráda, když mi píšou, jak mé oblečení milují, a sdílejí se mnou fotky a pocity své radosti. To je pro mě největší odměnou.

Snažím se nehodnotit svět podle toho, co je jednodušší nebo těžší, horší nebo lepší. Je to prostě úplně jiné. Jako cizinka, která navíc nemluví super italštinou a neměla pevné počáteční zázemí, mám trochu odlišné podmínky.

To se koneckonců ukázalo již na začátku, když jsem hledala vhodný prostor. Komunikace s realitními makléři, právníky a majiteli obchodu. Rozhodně to nebylo jednoduché, navíc Italové milují, když je něco komplikované, takže jsem si celý ten proces docela užila.

Velmi mě to ale posunulo. Byla to moje největší životní výzva, šance a zázrak. Mít disciplinovanou mysl a umět pracovat se strachem je základ všeho.

Sociální sítě jsou určitě důležitou součástí mojí tvorby. Jsem na svém osobním instagramu aktivní několik let a moji sledující, kterých už je přes 10 000, jsou se mnou a se Swlagem od úplných začátků.

Často sdílím svůj osobní život i to, jak tvořím. Mám ráda realitu a autenticitu. S influencery nespolupracuji a ani to nemám v plánu. Preferuji spíše spolupráci s umělci a lidmi, kteří jsou pro mě inspirativní.

Nedávno se v Praze konala naše obdoba týdne módy MBPFW, plánujete do budoucna se jej zúčastnit?

Momentálně plánuji první přehlídku, která proběhne během Milánského fashion weeku v prestižní části Brera. Byl to můj obrovský sen od začátku, kdy jsem značku budovala, a teď se to děje.

Jaké plány máte do budoucna se značkou i s obchodem a plánujete zůstat v Miláně?

Určitě, Milán je moje láska a domov. Mezi mé plány patří hlavně svobodná tvorba, užívám si každý okamžik, kdy mohu dělat to, co mě baví, a jsem za to nesmírně vděčná.