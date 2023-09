Nejstarší influencerka světa oslavila 102. narozeniny

Iris Apfelová je americká podnikatelka, která se proslavila zejména díky svému stylu oblékání. Na Instagramu má ve svém úctyhodném věku 102 let 2,8 milionu sledujících.

Rodným jménem Iris Barrelová se narodila 29. srpna 1921 v Astorii v New Yorku. Její cesta do světa módy začala již v mladém věku, kdy prohrabávala šatník své babičky a vyvíjela si tak fascinaci pro látky, textury a barvy.

Navštěvovala New York University a později University of Texas, kde studovala dějiny umění. Během těchto let začala vyvíjet svůj charakteristický vkus pro design.