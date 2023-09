MBPFW: To nejlepší z tuzemského týdne módy

Oděvy jsou pro Jakuba Polanku úzce spjaty s tvorbou a hledáním tvarů, struktur a barev způsobem, který koresponduje s podstatou kolekce a jejím pojetím. Proces a cesta tvorby jsou často rozpoznatelné jak v prezentaci oděvu, tak i v položkách samotných. Často pracuje s kontrasty a některá z jeho opakujících se témat jsou lehkost vs. drama, ženskost vs. maskulinita, brutalita vs. křehkost, logika vs. emoce a mnoho dalších.