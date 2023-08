Jak vypadají současné „It girls“, které kralují světu módy

Sofia Richie, provdaná Graingeová, je americká modelka a celebrita, která se narodila 24. srpna 1998 v Los Angeles. Její matkou je bývalá zpěvačka a herečka Diane Alexanderová, otcem je hudebník Lionel Richie. Sofia se dostala do veřejného povědomí, když se objevila na Instagramu svého slavného otce. Její sestrou je televizní osobnost Nicole Richieová.

Její styl je charakteristický osobitým smyslem pro detail a schopností kombinovat kousky různých značek do jedinečných a vkusných outfitů. Sofia je také známá svou schopností přizpůsobit svůj vzhled různým příležitostem, ať už jde o červený koberec, nebo každodenní uliční styl.

Mladičká modelka Kendall Jennerová, která se původně proslavila v rodinné realitní show Keeping Up with Kardashians, se pravidelně objevuje na přehlídkách světově uznávaných návrhářů. Ačkoli fotí jednu velkou kampaň za druhou, a mohlo by se tak zdát, že bude mít módy plné zuby, opak je pravdou. Teprve v soukromí totiž Kendall ukazuje, jak moc si s módou rozumí.