Moderní svatební menu

Fáší naplňte formu vyloženou potravinářskou fólií, několikrát sklepněte. Paštiku pečte ve vodní lázni ve vyhřáté troubě na 80 °C asi 40 minut. Vychladlou zakápněte olejem a dejte do lednice do druhého dne, aby ztuhla.

Játra omyjte, odblaňte, dejte do mísy a zalijte mlékem. Nechte v lednici do druhého dne.

Bylinková krusta: Lístky petržele dejte do mixéru společně s kůrou, tymiánem a česnekem. Rozsekejte je, rozložte na plech a dejte sušit do trouby na 55 °C bez větráku horkého vzduchu na 40 minut. Jinak se vysušená petržel rozlítá po troubě.

Z bílku ušlehejte pěnu, do ní maso namočte a obalte v bylinkové směsi. Dejte na mřížku do vyhřáté trouby na 85 °C na 5 minut.

Vložte do sáčku z potravinářské fólie a zavakuujte. Sáčky dejte do vodní lázně na 55 °C na dvě hodiny.

Rozpalte pánev a na troše olivového oleje osmahněte maso za všech stran. Poté panenku zabalte do alobalu a dejte péct do trouby předehřáté na 200 °C na 10 minut. Snižte teplotu trouby a pokračujte podle receptu: z bílků ušlehejte pěnu, do ní maso namočte a obalte v bylinkové směsi. Dejte na mřížku do vyhřáté trouby na 85 °C na 5 minut.