Šest tipů na to, jak sestavit svatební raut

U rautu se cena obvykle určuje od gramáže na osobu. Na odpolední či večerní raut počítejte zhruba s 350–500 g jídla na osobu, z toho by mělo být 150–200 g masa. Pokud začínáte obědem a plánujete oslavu do noci, vynásobte množství dvěma.

Vsadit můžete také na svá oblíbená jídla nebo ta, která doprovázejí váš vztah. Pokud si například na výročí dáváte pravidelně lasagne, nebojte se je zařadit i do svatebního rautu. Svůj příběh napište krátce na kartičku a přidejte ji k pokrmu.

Roční období, ve kterém se berete, vám napoví, co by bylo dobré podávat. Lehký salát s různými druhy ovoce a zeleniny hosty zaujme víc v létě než v zimě. Do nabídky můžete zařadit suroviny místních dodavatelů, můžete také vařit ze zeleniny blízkých farmářů nebo využít maso či mléčné výrobky z ekologického chovu.