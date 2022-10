Mireille Mathieu: Zpěv je můj kyslík

Ano, celý rok 1965 byl pro mě důležitý. Začalo to ovšem dříve. V roce 1964 jsem se zúčastnila v Avignonu konkurzu, v němž hledali talenty. Vyhrála jsem v červnu. Následně mě zaregistrovali do vámi zmíněného, tehdy velmi slavného televizního pořadu Télé-Dimanche. Jak napovídá jeho název, vysílala ho první stanice francouzské televize každou neděli odpoledne. Vystupovalo v něm i pět amatérských zpěváků a zpěvaček, zpívali francouzské písně.

V rámci Hry štěstí, jak se sekvence jmenovala, to byli samotní diváci. Museli zavolat na určené číslo, čímž podpořili toho nebo tu, které chtěli vidět znovu za týden v neděli. Svými hlasy je opět posílali do nedělního vysílání, mohli si je znovu poslechnout…

A ještě se vrátím k tomu pro mě osudnému 21. listopadu, k mému prvnímu zpívání před kamerami. Jen jsem do nich zírala. Myslela jsem jen na svou rodinu, na rodiče, kteří mě sledovali v televizi doma, v Avignonu. Že bych měla nějaké představy o budoucnosti? To vůbec ne. A vidíte, přesto se rychle začaly dít věci, které bych přirovnala ke skutečné pohádce.

„Pracuji hodně.“ Tak odpovídáte, když se vás média ptají na to, co bylo tím hlavním pro váš úspěch, úžasnou kariéru. Jaké procento z toho přičítáte pouhému štěstí?

Podívejte se, já jsem velmi, velmi pracovitá. Denně cvičím hlas, opakuji si své písně. Hlasivky jsou sval a já je musím, podobně jako sportovci nebo tanečníci, neustále udržovat ve formě. Dělám to ovšem ráda, vůbec mě to neomezuje, naopak.

Zpěv je můj kyslík, moje vášeň. Je to mé všechno. Takže kdybych to měla nějak shrnout, za mou kariérou stojí z devadesáti procent práce. Deset procent je dar publika, který od něj pokaždé získávám. A je i mým štěstím.

Okamžitě mě nasměroval do světa, vysílal mě do televizních pořadů, na jeviště. Díky tomuhle všemu mě mohlo vidět, slyšet opravdu hodně lidí. Moje nahrávky se záhy dostaly do celého světa. Jejich dozvuk se mi přitom stále vrací v podobě vřelého publika…

Ale jistě. Někdy po roce 2000, s rozvojem internetu, se všechno tohle, na co jsem byla zvyklá, změnilo. K tomu, abyste se proslavil/a, stačí jedno kliknutí. Jenže podobně rychle také zmizíte. Z umělců se často dělává spotřební zboží, což je škoda. Zbývá vám pak to, co dřív, to nejdůležitější: věřit ve svou hvězdu a hlavně pracovat.