Leonardo DiCaprio: Jsem přímo posedlý tématem globálního oteplování. Je čas jednat

Tento pozoruhodný tříapůlhodinový film je založený na populárním románu Davida Granna Krvavé prachy z roku 2017. Vypráví příběh vlády teroru, kdy byli členové indiánské komunity v Osage v Oklahomě na počátku 20. let jeden po druhém zavražděni poté, co byla pod jejich zemí objevena obrovská ložiska ropy a vraždy začala vyšetřovat FBI.

„Původní záměr projektu se změnil potom, co Martin Scorsese začal úzce spolupracovat s členy Osage Nation. Já tedy hraju válečného veterána Ernesta Burkharta, který přijede do Fairfaxu v Oklahomě a ožení se s krásnou Indiánkou Mollie Kyleovou. Mollie v podání vynikající Lily Gladstoneové je pak centrem celého příběhu. Ale miluji ji upřímně, nebo mě zaslepí stejně jako mého mocného strýce touha po pohádkovém bohatství?“ přibližuje svou roli.

„Je to další příběh o násilí a o boji proti organizovanému zločinu, tedy další film pro mě. Je z počátku 20. století, kdy se ve Spojených státech objevila italská mafie, známá svým podpisem „černá ruka“. Joe pracoval na zatčení a deportaci desítek zločinců a díky své obětavosti patřil k nejznámějším policistům,“ zopakoval DiCaprio pro Deadline Hollywood. Další, osmou spoluprací s Martinem Scorsesem by měl být Roosevelt, životopisný film je o prezidentovi Theodoru Rooseveltovi, který se stal ve dvaačtyřiceti letech nejmladším prezidentem Spojených států.

„Ožením se, až nastane čas. Je pravda, že manželství nemůžete předpovídat ani naplánovat. Prostě až to přijde, tak to bude a stejné je to i s dětmi, které bych moc rád přivedl na tento svět,“ odpověděl šalamounsky slavný starý mládenec.

„Kdybych chtěl skončit s herectvím, mohl jsem to udělat už před lety. Miluju ale natáčení filmů. Jsem šťastný, že mohu dělat to, co mě baví a co stojí za všechny oběti v soukromém životě. Jsem především herec a v tomhle byznysu chci zůstat ještě hodně dlouho.“