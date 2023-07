Kristýna Kotianová: Rodiče na mě byli docela přísní

Mluvíte slovensky, ale občas sklouznete i do češtiny. Jak je to s vaším původem?

Maminka je Češka, tatínek Slovák, rodiče žijí nedaleko Bratislavy, odkud také pocházím. Mamka na mě v dětství mluvila česky, tatínek slovensky, takže znám oba jazyky a taky si je oba trochu pletu, za což se předem omlouvám.

Stal se ze mě věčný pendler, cestuji mezi Prahou a Slovenskem, kde se stále cítím být doma.

Ve filmu Cool Girl jste si zahrála jednu ze tří hlavních postav, influencerku Anet. Šlo o vaši první hereckou zkušenost. Cítila jste se před filmovou kamerou dobře?

Brala jsem to jednoznačně jako výzvu, ovšem příjemnou. Zahrát si větší roli v celovečerním filmu byl můj sen, ale popravdě jsem ani nečekala, že se jednou skutečně splní.

Natáčení jsem si užila, všichni profesionální herci byli moc milí. Filmového tatínka mi hrál pan Jan Šťastný, což je skvělý herec, kterého jsem znala, ale nikdy předtím mě nenapadlo, že bych mohla pracovně stát po jeho boku.

Choval se tak příjemně, že jsem v jeho přítomnosti nakonec necítila žádný stres.

Filmová Anet se snaží prosadit na sociálních sítích, stát se influencerkou, stejně jako jste se jí stala vy. Byla pro vás díky tomu práce na roli snazší?

Ano, postava Anet mi byla podobná v mnoha směrech. Její tatínek má na práci influencerů negativní pohled a ani moji rodiče nebyli ze začátku nadšení, že točím videa. Stejně jako otec Anet kladli důraz na školu a vzdělání, byli docela přísní.

Představila byste čtenářům, kteří obsah vašich kanálů neznají, jaká videa natáčíte?

Natáčím krátká videa, která se týkají módy nebo krásy a úpravy zevnějšku, případně jsou nějakým způsobem zábavná. Většina z nich není delší než několik desítek vteřin.

Předvádím, jak se hezky nebo zajímavě nalíčit, jak se obléknout. Pod přezdívkou Kristal Shine působím na sociálních sítích asi od svých šestnácti let.

Vzpomenete si ještě na první video, které jste na sociálních sítích zveřejnila?

Šlo o nějaké amatérské, obyčejné povídání. Zajímavější je, co mě k tomu natáčení přivedlo. Byla to úplná náhoda, prohrála jsem totiž sázku a součástí prohry bylo natočení a zveřejnění tří krátkých videí na TikToku.

Do té doby jsem nebyla typ člověka, který touží vystupovat na sociálních sítích, ale najednou to přišlo. Jedno z těch tří videí takzvaně bouchlo.

Bouchlo? Vysvětlíte, co to znamená?

Vidělo ho hodně lidí, mělo asi pět nebo šest milionů zhlédnutí.

Prozradíte, kolik si dnes jako influencerka vyděláte?

Je to různé, záleží na období. Mám dlouhodobější spolupráce se stálými klienty, z nichž mi plyne příjem každý měsíc, ale také nárazové spolupráce. Kdybych to měla zprůměrovat, tak dejme tomu, že se měsíčně dostanu na dvojnásobek až čtyřnásobek průměrného platu.

Zmínila jste, že rodiče zpočátku nebyli z vašeho působení na sociálních sítích nadšení. Teď už vám fandí?

Nemůžu říct, že by mi někdy vyloženě zakazovali natáčet videa, ale vždycky říkali – natáčej si, co chceš, rádi tě v tom podpoříme, ale dbej hlavně na učení. Viděli, že se mi na sítích daří, ale určitě nechtěli, aby mě to pohltilo natolik, že bych třeba nechala školy, protože bych to vyhodnotila tak, že se přispíváním na sítě uživím.

Teď se jako influencerka sice skutečně uživím, ale předtím jsem musela vystudovat gymnázium a nyní pokračuji na vysoké škole, studuji obchodní právo a marketing.

Influencing je super, ale zároveň je dobré mít něco v záloze. Nemůžu počítat s tím, že až mi bude pětatřicet, budu pořád natáčet videa na TikTok jako teď.

Jako influencerka si vyděláváte spoluprací s firmami, jejichž produkty ve svých příspěvcích zmiňujete. Nastavila jste si v tomto směru nějaká morální pravidla?

Určitě bych nemohla přijmout spolupráci s každou kosmetickou značkou. Mám hodně citlivou pokožku a ne každá kosmetika mi sedne, propaguji jen to, co pořádně vyzkouším a co mi vyhovuje.

Trpím na atopický ekzém, takže musím být opatrná. Netýká se to jen kosmetiky, ale i životního stylu. Nesmím jíst nic, co by mohlo stav mojí kůže zhoršit, třeba čokoládu, i když je pravda, že tu si občas dopřeju. Celkově se snažím jíst a žít zdravě.

Cvičíte a sportujete?

Ano, odjakživa jsem dělala sporty, už jako malá s rodiči. Přivedli mě k tenisu nebo turistice, mám ráda brusle, kolo, chodím si zaběhat. Je to pro mě taková očista duše. (odmlčí se)

Sociální sítě jsou pro psychiku náročné. Vidíte na nich tu lepší, upravenou realitu. Člověk se pak srovnává s lidmi, které na sítích vidí, a chce být stejně dobrý.

Sama jste tohoto světa součástí, spoluvytváříte ho…

Ano, uvědomuji si to. A taky už se snažím dělat některé věci jinak. Dřív jsem na Instagramu nebo na TikToku zveřejňovala jen to dobré, pěkné. Teď se tam snažím dávat víc pravdy. Například je normální, že ráno máte ploché břicho a po jídle už ne nebo že vypadáte při menstruaci jinak.

Někteří současní influenceři se zaměřují vyloženě na tyto negativní, ale pravdivé věci, které jsou součástí reality. Někdo má svůj profil naopak čistě ve stylu beauty.

Mně se líbí střed, to znamená, že klidně občas ukážu, že jsem také jenom člověk a řeším stejné problémy jako kdokoli jiný, například, že trochu přiberu.

Máte krom zmíněného sportu nějaký další ventil, který vám pomáhá udržet se v psychické pohodě?

Odpočinu si při každém pobytu doma u rodičů, na Slovensku. Jezdím tam co nejčastěji, rodiče mají dům u lesa, srnky a zajíci nám chodí až ke dvoru. Ráda se jen tak procházím v přírodě nebo si sednu brzy ráno s mamkou na terasu a pijeme kafe, povídáme si, pozorujeme ptáčata, jak se učí lítat.

Máme tři psy a tři zachráněné kočičky, na nich je krásné, že vás láskou olizují, ať vypadáte jakkoli. Takže si na sebe klidně vezmu staré tepláky a mikinu, ve které vypadám jako bezdomovec, hraju si s našimi zvířátky a jsem šťastná.

