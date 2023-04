Je to jako droga, říká o baletu Nikola Márová. Fyzioterapii potřebuje každý den

„Trénink je pro nás hlavně rozcvičení těla na zkoušku, která následuje potom. Jít na ni se studeným tělem, se svaly, které nejsou rozehřáté a rozcvičené, to je hodně nebezpečné, mohl by se stát úraz. Na tréninku jsou prvky poskládané tak, abychom se dokonale protáhli. Ale nejen to, také tu pilujeme a vylepšujeme techniku,“ popisuje dvaačtyřicetiletá Nikola Márová.

„Od šesti let jsem věděla, že tanec je pro mě cesta, kterou se chci vydat. Věděla jsem, že chci být baletka, že chci být na jevišti a dělat představení. Nepřemýšlela jsem o tom tak, že to bude moje profese, ale že to bude můj život,“ říká.

„Je to jako droga, i když víte, že je špatná, stejně si ji vezmete, protože je vám po ní dobře. A to samé je s baletem, víte, že vám ničí tělo, psychiku, zdraví, ale na jevišti vám to dělá dobře. Slovy se to nedá popsat, ten pocit, jaký máme. Láska k tanci a pohybu je tak obrovská, že vždycky to negativní převálcuje,“ snaží se nám přiblížit, co ji k tomuto náročnému uměleckému řemeslu už desítky let tak táhne.