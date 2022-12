Z baletky Národního divadla jogínkou ve vlastním studiu

„Je to prostor, kam se lidé vracejí pro pravidelnou praxi. Chtěla jsem, aby si lidé cenu za lekci mohli dovolit, aby to dělali pravidelně, našli si čas na své tělo. Vypadá, že se mi to povedlo. Studio mi dělá velkou radost, panuje v něm úžasná rodinná atmosféra,“ přibližuje v rozhovoru Zuzana. V podniku sama vyučuje Hatha jógu a mimo to také poslední roky úspěšně reprezentuje ČR ve sportovní józe.