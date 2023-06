Helen Mirrenová: Když se umíte radovat, je jedno, kolik vám je

„Mám pocit, že energie mám přinejmenším za dva, a přičítám to těm dvěma šťastným sedmičkám,“ naráží Helen na svůj věk. „Je to nádherný pocit, že mě teď oslovuje tolik známých tvůrců,“ prozradila v rozhovoru na Twitteru, když mluvila o své superhrdince z letošního snímku Shazam! Hněv bohů. Velmi si považuje rozmanitosti rolí, které dostává.

Na otázku novinářů, je-li pravda, že si o roli po boku Vina Diesela řekla, odpovídá: „Já jsem ho prosila! Povídám mu: Ach bože, jak ráda bych byla v jednom z vašich filmů! A on to pro mě udělal. Našel mi tuto skvělou malou roličku Magdalene Queenie Shawové. Je pojmenována po jedné mé oblíbené tetě. Moje máma byla třináctá ze čtrnácti dětí. A nejmladších osm z nich byly ženy. Měla jsem tedy spoustu tet z dělnické třídy v londýnském East Endu a pro mě nejmilejší byla Queenie,“ říká.

„Myslím, že jsme pořád skvělý pár. A když teď v jedné televizní show moderátor vytáhl naši fotografii z toho filmu, bylo to úžasné, prý jsme tehdy byli hodně sexy. A když Harrison dodal, že jsem stále sexy, bylo to milé,“ dala se slyšet v rozhovoru pro internetový magazín Deadline Hollywood .

Mluvila i o tom, proč je její postava Irka a proč ji neuvidíme na koni. „Udělat ze mě Irku napadlo tvůrce a režiséra Taylora Sheridana, protože Amerika v té době byla zemí přistěhovalců. Hned na začátku jsem ho ale upozornila, že nejezdím na koni, a on měl skvělý nápad posadit mě do buginy. Naučila jsem se ji tedy řídit, což byla moje další skvělá řidičská zkušenost.“

V britských médiích se hodně řešilo a kritizovalo, proč Helen hraje Goldu, přestože není Židovka. I na to má odpověď: „Jsem ráda, že se ta diskuse objevila. Když jsem se setkala s izraelským režisérem Guyem Nattivem, sama jsem mu řekla, že pokud to, že nejsem Židovka, by mohl být problém, odejdu. On ale chtěl, abych tu roli hrála.“