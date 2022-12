Michelle Williamsová: Má kamenitá životní cesta vedla na rozkvetlou louku

„Poslední roky mi přinesly jen radost a potěšení. Je to, jako bych šla cestou, která byla hodně kamenitá, a nevěděla jsem, kam vede. A vedla na rozkvetlou louku. Všechno to hezké začalo, když jsem se při natáčení sci-fi thrilleru Venom (2018) seznámila se svým manželem Thomasem Kailem (44),“ prohlašuje zářící Michelle Williamsová, které k sedmnáctileté Matildě a dvouletému Harrymu přibyl koncem října syn Hart.

„Ani potom, co zemřel Matildin otec Heath Ledger (získal dva Oscary za role ve filmech Zkrocená hora a Temný rytíř; zemřel v roce 2008 na předávkování léky), jsem se nikdy nevzdala lásky. A považuji se na prvním místě za matku a až na druhém místě za herečku.

Není nic lepšího než moci z dítěte vychovat skvělého člověka,“ nechala se Michelle slyšet po narození dalšího potomka v rozhovoru pro časopis Vanity Fair.

Nabídka zahrát si Spielbergovu matku mě naprosto zaskočila. Je to pro mě největší profesní ocenění

Profesně jí respekt vynesly čtyři nominace na Oscara: za role ve snímcích Zkrocená hora (2005) a Místo u moře (2016), Můj týden s Marilyn (2012) a Blue Valentine (2011).

Korunou její kariéry je prozatím role ve zmíněném filmu Fabelmanovi, který nedávno vstoupil do českých kin.

Jeden den se smála, druhý plakala

Fabelmanovi vyprávějí příběh o neobvyklé rodinné výchově režiséra Stevena Spielberga jeho matkou Leah Adlerovou. Charismatická koncertní pianistka a restauratérka svého syna zuřivě milovala. Proč ji nechal Spielberg ztvárnit právě Michelle Williamsovou? Poprvé se mu prý zalíbila v televizním seriálu Dawsonův svět, na který se díval se svými dětmi koncem devadesátých let.

Foto: Bontonfilm Chválu kritiků i publika jí vyneslo ztvárnění Marilyn Monroe ve filmu Můj týden s Marilyn.

„Pak mě znovu dostala, když jsem ji viděl v milostném příběhu o nalezené a ztracené lásce Blue Valentine. Od té doby jsem její kariéru bedlivě sledoval. Když jsem pak přemýšlel, kdo by mohl zahrát mou matku, začal jsem vážně uvažovat jen o ní,“ prozradil režisérský gigant.

Samotná herečka byla prý nabídkou naprosto zaskočená. Potom se prý celý den jen smála a další plakala.

„Musela jsem to strávit, protože jsem to považovala za největší profesní ocenění,“ přiznává. Stála ale před náročným úkolem, ztvárnit matku sice milující, ale i konfliktní, která vnáší do života své rodiny mnohdy až neúnosné drama. Odemykání tak komplikované postavy nebylo samozřejmě možné bez pomoci samotného Spielberga.

Utěšila režiséra objetím

„Odkryl mi svou rodinnou historii a otevřel mi své srdce. Dal mi neomezený přístup ke svým zážitkům s matkou, vzpomínkám na ni, touze a přáním. Nechal mě, abych ji poznala přes něj. Byla jedním z těch, jejichž duch naplňuje místnost. Měla vášnivé vztahy se svými dětmi, s klavírem, s domácími mazlíčky, s oblečením, s manželem, se svým přítelem… Byla prostě jedna z těch, do kterých se to všechno vejde. Odešla v devadesáti sedmi letech. Nedokážu si ani představit, jak moc mu stále chybí,“ svěřila se Michelle týdeníku Entertainment Weekly pár dní po nadšeném přijetí Fabelmanových na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu letos v září.

Foto: Vertical Ent. Ve snímku Fabelmanovi hraje svéráznou matku Stevena Spielberga.

Natáčení bylo podle ní pro pětasedmdesátiletého Spielberga, který v posledních letech ztratil oba rodiče, náročné. Když viděl své vlastní dětství, oživené v takových detailech, někdy ho zaplavily emoce. V jednom z těchto okamžiků, přiznává Spielberg, našel útěchu v ženě, která zůstala dostatečně charakterní i mimo kameru, aby ho utěšila přesně tak, jak potřeboval. „Michelle věděla, jak mě obejmout. Tak jako moje máma,“ uznal.

Herečce se mimo jiné na postavě líbil její vztah k vaření a údržbě domácnosti – Spielbergova matka naprosto nenáviděla uklízení. „Ale byla dostatečně vynalézavá a přišla na to, jak neuklízet. Prohlásila: ,Kdo chce mýt nádobí a koho zajímá, jak vypadá stůl? Jen se starejte, s kým jíte a jak jídlo chutná. Kuchyňské potřeby a ubrus z papíru to ostatní vyřeší za vás.‘ V její výchově bylo hodně originality a živosti a to je určitě něco, co bych ráda vnesla do své vlastní,“ prozrazuje protagonistka.

Láska se k ní vrátila

Potom, co se Michelle narodilo třetí dítě, zavzpomínala na zesnulého exmanžela, se kterým se seznámili, když jim bylo oběma pětadvacet: „Dlouho jsem se nemohla vyrovnat s tím, že náš tříletý vztah skončil pár měsíců předtím, než Heath odešel navždy. Jediné, co mi tehdy dávalo sílu, byla Matilda.“

Celá léta pak nemohla natrefit na vhodného nového partnera. „Nakonec jsem až u Thomase Kaila našla to, co jsem hledala: otevřenost, lásku a radost ze života. I proto chci všem ženám, které kdy přišly o svou lásku, dodat odvahu a říct jim, ať to nevzdávají a věří, že láska přijde, tak jako přišla ke mně.“

