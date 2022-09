Christian Bale: Nejvíc ze všeho se bojím, že budu nudný

Gorr ve filmu Thor: Láska jako hrom ale není stejný jako ten v komiksové předloze příběhu. V době, kdy začalo natáčení, totiž Bale nebyl náležitě osvalený a času dostat se do formy se už nedostávalo. „Používá proto spíš svoje superschopnosti než sílu,“ vysvětluje herec.

Inspirací pro vytvoření jeho konečné podoby byl podle tvůrců jednak hrabě Dracula z klasického snímku Nosferatu a také monstrum, které se objevuje ve videoklipu Come to Daddy Baelovy oblíbené kapely Aphex Twin.

Za to, že pro komiksovou roli nakonec nemusel hubnout nebo tloustnout, jak bylo celou jeho kariéru zvykem, je vděčný.

„S těmi šílenými fyzickými transformacemi končím. Můj největší strach vždycky byl, že budu nudný, i proto jsem to dělal. Možná jsem tedy teď nudnější, ale uvědomil jsem si, že pokud to budu dělat dál, asi zemřu. Radši tedy nezemřu,“ směje se Bale.

Dceru Emmaline (16) a syna Josepha (8) má Bale s herečkou a modelkou Sibi Blazicovou, se kterou tvoří pár už - na Hollywood neuvěřitelných - dvaadvacet let.

The Pale Blue Eyes je thriller odehrávající se na začátku 19. století - Bale v něm ztvárňuje detektiva, který má na Akademii West Point za pomoci mladého kadeta Edgara Allena Poea rozkrýt záhadnou vraždu.

Do kin byl měl v listopadu vstoupit film Amsterdam, žánrem na rozhraní komedie a thrilleru, dění se v bude rovněž točit kolem mordu.

V posledních pár letech si Bale na konto připsal dva velké úspěchy. V roce 2018 neuvěřitelně přesvědčivě zahrál amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho ve filmu Vice, za což byl nominován na Oscara, nakonec vyhrál Zlaté glóby. Toto ocenění sklidil ještě za ztvárnění automobilového závodníka Kena Milese ve snímku Ford vs. Ferrari, který natočil o rok později.

Kvůli roli se musel rychle proměnit z tlustého politika ve chlapíka s atletickou figurou. Zatímco nejdřív přibral dvacet kilo (cpal se prý vším, co mu přišlo pod ruku, hlavně ale hamburgery a koláči), musel shazovat třicet.

Jeho filmový protějšek ve Ford vs. Ferrari a kamarád herec Matt Damon byl prý fascinovaný jeho „mnišskou sebedisciplínou“. „Co jsi jedl, že jsi tolik zhubl?“ ptal se. „Nic,“ lakonicky odpověděl Bale.

Jeho vzorem v této dovednosti byl prý jiný filmový „chameleon“ herec Gary Oldman. Když začínal, hodně se prý naučil i ze sledování práce Rowana Atkinsona, nezapomenutelného to packala Mr. Beana. Ke vcítění se do postavy využívá své vlastní, leckdy traumatické, zážitky.

„Snažím se představit si, jaké to je být v kůži někoho jiného, a chci ho co nejvíc pochopit. Mám rád tu empatii, kterou s sebou herectví přináší,“ říká.

Dává si záležet, aby se do postavy nepromítaly jakékoliv jeho charakterové vlastnosti. „Když lidi nevědí, kdo jste, víc vám věří, ať už hrajete kohokoliv,“ vysvětluje. Své postavy dokonce nechává promlouvat specifickým přízvukem, který si pro ně vymýšlí a kterým pak často mluví i v rozhovorech při propagování snímku.

„Než jsem ji potkal, nevěřil jsem na manželství. Jakmile jsem ji ale uviděl, věděl jsem, že je ta pravá. Měla v sobě něco, co jsem u žádné jiné ženy neviděl,“ říká o jejich setkání v devadesátých letech.

Jakmile se Bale chopí role, je k nezastavení: „Nemohl bych žít sám se sebou, kdybych tomu nedal všechno, co můžu,“ nechal se slyšet. A jeho nehynoucí entuziasmus mu dělá dobře: „Posedlost tím, co vás baví, je něco, co vás zcela jistě udělá v životě šťastnějším.“