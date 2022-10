Aneta Ševčíková: S lidmi si nepovykládám, jsem stále v běhu

K rozvážce tisku se usměvavá blondýnka dostala jednoduše. „Vrátila jsem se ze zahraničí a z rodinných důvodů jsem hledala práci, abych mohla pracovat i z domova a aby to bylo jen ráno. Přitom jsem si všimla inzerátu na koordinátora distribuce, tak jsem to zkusila a přijali mě,“ popsala s tím, že je zodpovědná za 53 rajonů na Karvinsku.

Musí zajistit, aby lidé v nich dostali své noviny a časopisy včas. „Všude potřebují mít člověka, a pokud vypadne, ať už proto, že mu nefunguje auto, je nemocný, nebo má dovolenou, tak to musím zajistit. Stane se, že to udělá nějaký jiný distributor. A když ne, vyrazím sama,“ pousmála se Aneta, která přiznala, že od doby, kdy nastoupila, je v terénu dennodenně.

To základní, na co musí každý doručovatel dbát, je, aby si nespletl, co má komu do schránky dát. „Každý den je různý počet titulů i adres. Nejvíce lidí máme v pátky a o sobotách,“ řekla zaměstnankyně PNS a odhadla, že ona i kolegové roznášejí a rozvážejí až dvě desítky titulů.