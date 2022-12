Jak se vyhnout vánočnímu dusnu

Před svátky i během nich často panuje shon. Je třeba udělat, zařídit a dohodnout spoustu věcí, rodiny se scházejí, každý je plný očekávání a před očima má svou vlastní představu Vánoc. Únava, napětí, ale paradoxně i pozitivní touha po onom pověstném „kouzlu“ pak někdy vytvářejí třaskavou směs. Ke stromečku si s sebou neseme nepohodu a ani si to nemusíme uvědomovat.

„Pro mnoho z nás se realita s harmonickým snem bohužel nepotká,“ potvrzuje psycholog Dalibor Špok, podle kterého je snaha o perfektní Vánoce, skvělou vánoční náladu a také touha zařídit dokonalé svátky dětem zdrojem velkého stresu.

„Ten je nekonečnou inspirací většiny předvánočních zamyšlení a komentářů. Často jsou psány podle šablony: ‚Měli bychom…, ale místo toho…‘ Tyto články však paradoxně a často v dobré víře vytvářejí ještě větší tlak na ono ,měli bychom‘,“ říká psycholog. A v situaci, kdy tlak neuvolníme, je pak snadné zažehnout konflikt. Už proto mnoho z nás vyhlíží svátky s obavami.

Mýtus dokonalých Vánoc

Dalším důvodem bývá i to, že s rodinou trávíme více času než obvykle, což zesiluje jak pozitivní, tak negativní aspekty rodinných vztahů.

„Prosinec je v mé praxi jeden z nejrušnějších měsíců v roce,“ říká klinická psycholožka Alexandra Frostová. Její klienty k ní většinou přivádí fakt, že se musejí více potýkat s obtížnou rodinnou dynamikou a chtějí poradit, jak to zvládnout.

„Mýtus, že pro každou rodinu jsou Vánoce požehnaný čas a vše šlape perfektně, je prostě mýtus. Mnoho z nás čelí nejrůznějším druhům problémů,“ shrnuje psycholožka. Proto může být nejlepším dárkem pro nás i ostatní, když se pokusíme nebýt tím, kdo ty druhé frustruje nebo rozčiluje. Jak se tedy vyhnout chování, které ostatním (nebo nám) zvedá mandle?

Buďte skromní

Speciálně lidé, kteří milují Vánoce, je chtějí mít perfektní. Neváhají na to vydat obrovské množství energie, času a často i peněz. Ovšem čím vyšší očekávání máme, tím snadněji můžeme být zklamaní z toho, že něco není podle našich představ, ostatní se nechovají tak, jak čekáme, a že domov a rodina nikdy nevypadají jako z reklamy nebo na instagramové fotce.

„Zbavme se vánočního perfekcionismu. Mezi perfekcionistické představy přitom nezapomeňme zařadit ani ty o supersváteční náladě, o naprosté absenci shonu a stresu, o obrovském klidu a pohodě, které musíme nastolit,“ radí Dalibor Špok.

„Akceptujme to, co je – takový klid, takového kapra a takovou pohodu, jaké zrovna jsou k dispozici. Vánoce nejsou bezchybnou realizací předem připraveného plánu. Vánoce jsou oslavou. Slavte tak, jak zrovna dokážete, tam, kde zrovna jste.“

Nepodléhejte FOMO

S tím velmi úzce souvisí i tzv. FOMO. Je to zkratka pro Fear of missing out, tedy strach z toho, že něco promeškáme. Jde o pocit, že ať děláte cokoliv, ostatní lidé jsou šťastnější, spokojenější, pospolitější a lépe se baví.

„Pokud se srovnáváte s jakousi osobou ze sociálních médií, narušujete si tím pocit vlastní hodnoty, zesilujete závist a cítíte se jakoby vynecháni,“ vysvětluje psychoterapeutka Gillian Faganová, podle které chceme všichni zažít „ty pravé Vánoce“. Jenže to je uměle vytvořený ideál, jemuž se ani není možné dokonale přizpůsobit.

Zlou tetu vynechte a hlídejte si své limity

Jste otrávení při pomyšlení na návštěvu tetičky, která do všeho šťourá? Tohle bohužel nejde stoprocentně ovlivnit. Rodinná setkání nestojí jen na rozhodnutí jednoho člověka. Přesto, pokud můžete, dejte si vánoční dárek a pokuste se vyhnout lidem, se kterými se nesnášíte.

Ovšem někdy svátky představují i tu jistotu, že nás někdo naštve. A často i víme, čím přesně. Přesto jsme odhodláni to snést, i když tím dotyčný vždy překročí naše limity. Co s tím? Psychologové doporučují, abychom si v duchu předem stanovili svoje hranice pro určité situace a promysleli si únikové možnosti. Už jen tím se aktivně chráníme.

Třeba kolik času je tak akorát na návštěvu? Když si to pro sebe určíte, lépe pak odhadnete chvíli, kdy je nejlepší odejít. Nebo možná potřebujete držet debatu jen u určitých témat a jiným se vyhnout.

Někdy se také stačí domluvit předem a sednout si u stolu k těm členům rodiny, se kterými si rozumíte. Jindy zase pomůže, když oželíte sklenku alkoholu a přijedete na návštěvu autem. Odjet pak můžete kdykoli…

Co s konflikty I přes veškerou snahu se o Vánocích nějaká ta hádka obvykle přihodí. Ale proč by měla svátky rovnou zkazit? Klinická poradkyně Julia Hoganová radí, jak na to: Připusťte si, že drama prostě může proběhnout. Nervy, přípravy, které mohou být vyčerpávající, všichni vypadli ze svých zajetých kolejí, možná pijí víc alkoholu, doléhá na ně únava… – to vše konfliktu jednoduše nahrává.

Nenechte se do něj vtáhnout. I když víte, že věta „Ta tvoje holka pořád nedodělala vejšku?“ není nevinným dotazem položeným z pouhého zájmu.

Najděte společnou řeč. Členové rodin jsou si velice podobní, a tak alespoň podle názoru některých odborníků tíhneme k tomu, že se soustředíme převážně na rozdíly spíš než na to, co nás spojuje. Když přijdete do místnosti a vědomě se zaměříte na to, co máte společného, pomůžete vytvořit příjemnou atmosféru.

Praktické tipy

Děti nedrezírujte. Na výchovné lekce jste měli dost času během roku. A trvat rigidně na dodržování pravidel právě o svátcích může být i kruté. Děti Vánoce prožívají daleko intenzivněji než dospělí. Velké napětí, nedočkavost, rozechvění a touha se pak často projeví v neposlušnosti a roztěkanosti.

I když máte spoustu práce, zkuste to s nadhledem a pochopením. Věci po nich chtějte s úsměvem, pusťte se do toho aspoň zpočátku s nimi, případně jim vše oslaďte nějakou odměnou nebo nad tím rovnou mávněte rukou…

Vyhněte se řevnivosti kuchařek a kuchařů. Vanilkové rohlíčky či salát bývají předmětem nejrůznějších debat a sporů. Každý kuchař a kuchařka jsou přesvědčeni, že mají ty nejlepší, případně vědí, jak by měly chutnat. Co kdybyste si letos nechali názor na to, jestli se do salátu přidává hrášek, pro sebe?

Nervěte se o ovladač. Představa společného sledování štědrovečerní pohádky je lákavá. Zatímco dřív se rodiny u televize vyloženě scházely, dnes často každý sleduje svůj program na svých zařízeních. Pokud maminka vyhlásí, že byste se alespoň jednou za rok mohli dívat na pohádku všichni, berte to jako výzvu, jejímž cílem je být hodinu a půl spolu, nikoliv vybrat ten nejlepší program.

Neříkejte cizím dětem, že Ježíšek neexistuje. Opravdu žádnému dítěti, které není přímo vaše. Jistěže můžete mít vlastní názor na to, v jakém věku by to už vážně měly vědět. Jestli ale vaše sestra trvá na tom, že její devítiletá dcera zdrcující zprávu slyšet nepotřebuje, nebuďte to vy, kdo jí tu informaci stejně oznámí.

Opatrně s alkoholem. Zmenšuje naši soudnost a zatemňuje dobrý úsudek. Tu „pravou“ upřímnost si všichni můžeme nechat na některý jiný týden v roce.

Nemluvte o politice. A zvlášť ne po třetí sklence něčeho ostřejšího.

Jen obálky pod stromečkem jsou málo

Peníze jsou velice neosobní. Navíc mohou naznačovat rozdílnost statusu mezi členy rodiny. Opravdový dárek lidé vnímají daleko pozitivněji. A děti obzvlášť! I podle výsledku studie uvedené v roce 1991 v časopise Journal of Economic Psychology jsou peníze vhodné jen jako doplňkový dárek.

Pozor na dárky, jež očividně posíláte dál. O tom, že cenovky na dárcích nenecháváme, mluvit netřeba. Ovšem ještě trapnější chvíle může nastat, když někomu do vánočního papíru zabalíte knížku, kterou vám předtím dala kolegyně z práce, a nevšimnete si, že i s věnováním.

Myslete i na sebe. Hlavně pokud rodině Vánoce vytváříte primárně vy. Co pro sebe teď potřebujete? Máte chuť zajít si na kafe s kamarádkou, se kterou si v tomhle ohledu budete báječně rozumět? Nebo se chvíli dívat na televizi? Neprospělo by vám jen tak se na chvíli někam zašít?

Nikdy nezapomínejte udělat alespoň nějakou drobnost, jež vám dodá energii a přispěje k celkové pohodě, která by ke svátkům měla patřit.

