Druhý Adam Ondra? Čtrnáctiletý sportovní lezec vítězí na mistrovstvích a chtěl by na olympiádu

Jak sám říká, bez lezení už si svůj život nedokáže představit. „Věnuju se mu od šesti let, přivedla mě k němu teta, když se tady v Ústí postavila stěna. Vždycky jsem byl sportovně založený, tak se mě zeptala, jestli to nechci zkusit. Strašně mě to bavilo, tak jsem začal lézt,“ popisuje Jan Štípek, jak se zrodila jeho lezecká vášeň.