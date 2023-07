Sedmiletý Kuba žije se vzácným syndromem Dravetové. Nebezpečné jsou pro něj i pozitivní emoce

Záchvaty jsou vyprovokovány nejčastěji teplotou a emocemi. „Když je venku teplo, tak tam vůbec nemůžeme jít. Nejhorší jsou pro nás ale emoce. Kuba se vlastně nesmí vůbec radovat. Nesmí mít více vzruchů. Nemůže se ani vztekat. My nemůžeme na hřiště, do bazénu, protože veškerá jeho radost mu sepne epileptický záchvat,“ upozorňuje maminka.

„Oproti běžným epileptikům mají daleko větší pravděpodobnost, že se to stane. Je to nevysvětlitelná smrt. Nějakým způsobem jim po záchvatu selže organismus,“ vysvětluje paní Marcela.

„Je to 24hodinová péče. On v záchvatu navíc rovnou padá, takže hrozí i úrazy. Často má pokousané rty, jazyk nebo rozbitou hlavu,“ dodává maminka.

Právě Jakubova maminka se po mateřské dovolené nemohla vrátit do práce. „Péče je opravdu 24 hodin denně. Živí nás manžel. Kuba samozřejmě dostává příspěvky od státu, ale to často jeho potřeby ani nepokryje,“ vysvětlila.

„Nám to vlastně převrátilo veškeré hodnoty. To, co si člověk plánoval, že bude, až se narodí mimčo, tak to se obrátilo vzhůru nohama hned po porodu. Učíme se s nemocí žít. Nikdy se s tím nesmířím, ale i s takto těžkou nemocí se žít dá. Jen se tomu musí přizpůsobit celý život,“ uzavírá Marcela Spěváková.