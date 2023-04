Čekáte na smrt, ale stejně věříte v zázrak, říkají rodiče, kterým rakovina vzala syna

Začátek konce. Tak by se dal pro rodinu Abelových nazvat rok 2018. Jejich tehdy čerstvě dospělý syn Jakub, pro kamarády také Kryštof, již studoval vysokou školu v Praze a bydlel ve sdíleném bytě s kamarády. Ve volném čase hrál fotbal za liberecký klub.

Už tehdy si Jakub stěžoval na bolest kolena, vzhledem k jeho sportovním aktivitám to ale vypadalo na úraz ze hřiště.

„Takhle se to postupně vyvíjelo, koleno ho pořád bolelo. Šestnáctého srpna se zjistilo, že to není sportovní zranění, ale že to je poměrně agresivní forma zhoubného nádoru, která se jmenuje osteosarkom,“ vysvětluje otec Kryštofa, Tibor Abel.