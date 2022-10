Dvouletý Vincent se potýká se vzácnou poruchou metabolismu. V Česku ji mají jen dva pacienti

Rodiče si zpočátku nechtěli připustit žádné vážné zdravotní problémy. Mysleli si, že se třeba Vincent trochu napil plodové vody, také se říká, že jsou kluci opoždění, zkrátka nic hrozného. Věřili, že netrpí ničím, co by nebylo možné takzvaně rozcvičit.

„Na verdikt lékařů jsme čekali skoro rok, za tu dobu jsme měli aspoň čas se smířit s tím, že se u syna nejedná ‚jen‘ o motorické opoždění. Že to asi nebude něco, co rozcvičíme, a že na to nebude zřejmě nikdy ani lék. Diagnózu víme od února, ale dosud není jisté, co to pro Vincenta znamená a jak moc to ovlivní život nás všech,“ vysvětluje mladá žena.