Pět archetypů zraněného dítěte

Každý z nás se rodíme s jedinečnou směsí charakterových rysů, vlastností a schopností, s jakousi vlastní esencí, ryzí identitou, která je postupně během dětství ovlivňována a formována vnějším prostředím, zejména výchovou a interakcemi s širším okolím. Zlomové je v tomto směru období od početí do sedmi let věku.

Od svého nejbližšího okolí přejímáme pravidla vzájemného soužití i socializaci, která je nezbytná pro naše přežití ve společnosti. V situacích, kdy nám ale pečující osoby nedokázaly z různých důvodů dát to, co by uspokojilo naše dětské potřeby (a to např. projevením pozornosti, lásky, dodáním pocitů bezpečí a jistoty), či nás dokonce týraly či zneužívaly, nemohli jsme dokončit úkoly jednotlivých vývojových fází a ty v nás zůstaly zablokovány.