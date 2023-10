Italské matky se bouří proti tříměsíčním prázdninám potomků

Petice má za účel prosadit nový školní kalendář, který by lépe vyhovoval potřebám rodin. Změny se týkají hlavně měsíců června a července, kdy by školy měly zůstat stále otevřené. Celkový počet volných dní by přitom zůstal stejný, jen by byly v průběhu roku více rovnoměrně rozloženy.