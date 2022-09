Jak poznat, že je vaše dítě přetížené

Jakkoli je taková aktivita pro dítě prospěšná, je třeba myslet na to, že i činnosti, které potomka baví, ho mohou velmi snadno přetížit, je-li jich příliš mnoho.

Pokud má vaše dítě každé odpoledne ve školním týdnu obsazené nějakým kroužkem, je to podle vás možná záslužné, z hlediska odborníků už je to ale přehnané.

„Aby se dítě cítilo v pohodě a dobře, je potřebné, aby mělo během týdne alespoň jedno volné odpoledne, ideálně ještě více – a to jak na dohánění úkolů, na které v obsazených dnes nezbyl čas, tak i na schůzky s kamarády nebo jen tak pro sebe a své soukromé záliby či hry,“ uvádí pro server Yourtango vychovatelka, spisovatelka a sociálně emocionální mentorka pro děti a dospělé Cyndera Quackenbushová.

Jak dodává, potřebný volný čas nabídne dítěti nejen uvolnění, ale i prostor k rozvíjení fantazie, a to i když se třeba občas jen nudí.

Pokud se z toho stane pravidlo, je to nejen znakem, že vaše dítě je opravdu přetížené mnoha úkoly a povinnostmi, stejně tak to zavdává „prostor“ na zbytečné chyby, které se pak mohou projevit na prospěchu.

Jenže právě občasné volno a možnost nedělat nic je právě to, co každý z nás potřebuje, abychom si odpočinuli, popřemýšleli a naučili se být sami se sebou. U dětí je to obzvlášť potřebné.