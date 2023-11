Dřív se nemohli miminka v inkubátoru dotknout, dnes rodiče o dítě pečují spolu se zdravotníky

„Dvacet let zpátky byli rodiče z jednotek novorozenecké péče téměř exkomunikováni. Extrémně jsme se obávali infekcí,“ řekl Marian Šenkeřík, primář dětského a novorozeneckého oddělení, a upřesnil, že dřív nesměli rodiče dítě v inkubátoru ani pohladit. Dnes ho aktivně vyndávají a berou si ho na tělo. „A to i velmi nezralé děti,“ dodal lékař.

„Měli jsme pocit, že když dítě umístíme do sterilního prostředí, ochráníme ho. Dnes už je vědecky prokázáno, že i novorozenec má protilátky a ochranu proti bakteriím, které na sobě nosí jeho maminka. Dokonce se ukazuje, že děti, které zůstanou v kontaktu s rodiči, mají méně infekcí než ty v inkubátorech,“ prozradil primář Šenkeřík.

„Dcera se narodila šest týdnů před termínem. Nejhorší bylo, že jsem pak byla týden hospitalizovaná a malou odvezli do jiného města, dokonce do jiného kraje na specializované pracoviště. Mohla jsem pak za ní jet, ale nemohly jsme být spolu na pokoji. Byla v inkubátoru. Pohladit jsem ji mohla jen přes takový rukáv, navíc s nasazenými rukavicemi,“ zavzpomínala na dobu před třiadvaceti lety Štěpánka Richtrová z Jilemnice. Zdravotníci se podle ní snažili a vycházeli jí vstříc, přesto by pardubický model tehdy přivítala.