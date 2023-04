Zelenskyj zřejmě zamíří do Německa pro Cenu Karla Velikého

O Zelenského možné cestě do SRN v neděli informovala německá média s odvoláním na cášskou radnici. Osobní účast Zelenského na ceremonii plánované na 14. května však bude „velmi záviset na válečné situaci“ na Ukrajině. Radnice se proto připravuje i na variantu, že by prezident nemohl přijet. V tom případě by k účastníkům akce promluvil alespoň prostřednictvím videopřenosu.