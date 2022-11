Z řetízkového kolotoče na Filipínách vyletěl v plné rychlosti 13letý chlapec

Do nemocnice bylo převezeno v bezvědomí. Tam lékaři museli chlapcovi v důsledku silného nárazu provést pneumonektomii, čili odstranění jedné plíce.

Provozovatelé atrakce podle chlapcovy matky tvrdí, že stroj byl v pořádku a že zámek na sedačce si Mark sám otevřel. To ale Marivic Fajardová odmítá. „Proč by to dělal, když jel kolotoč tak rychle? Doufám, že si provozovatelé nebudou vymýšlet,“ uvedla.