Wagnerovci mohou v Bělorusku hnát migranty k naší hranici, řekl náměstek polského ministra

Wagnerovci dostali možnost přesunout se do Běloruska po nedávném tažení na Moskvu, které nakonec odvolal jejich šéf Jevgenij Prigožin.

Wagnerovci podle něho mohou v Bělorusku plnit různé úkoly, například podle zadání autoritářského lídra Alexandra Lukašenka. Upozornil, že mohou také představovat potenciální nebezpečí v souvislosti s nadcházejícím summitem NATO ve Vilniusu, do kterého z Minsku není daleko. „Udělají všechno, za co dostanou zaplaceno, a neplatí se jim moc. Nevíme, kdo jim platí a co bude, až jim platit přestane,“ uvedl také Wonsik.