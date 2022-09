Vy počítáte drobné, my oběti, řekla Zelenská

V rozsáhlém rozhovoru, který odvysílá stanice BBC, byla Zelenská dotázána, co vzkazuje Britům, kteří se potýkají s rostoucími účty za energie, částečně v důsledku ruské invaze na Ukrajinu.

„Chápu, že situace je velmi těžká. Ale dovolte mi připomenout, že v době pandemie covidu-19, a to je stále s námi, kdy se zvýšily ceny, byla postižena i Ukrajina. Ceny se zvyšují i na Ukrajně. Ale kromě toho jsou zabíjeni naši lidé,“ uvedla Zelenská. „Takže když začnete počítat drobné na svém bankovním účtu nebo v kapse, my uděláme totéž a spočítáme naše oběti,“ dodala.

Zelenská řekla, že pro lidi mimo Ukrajinu je těžko pochopit dopad války na její obyvatele, ale je důležité sdílet lidské příběhy o tom, jakou daň si konflikt vybírá. Dodala, že mnoho rodičů by dojal příběh ukrajinského chlapce, který byl v březnu natočen při přechodu polských hranic v záplavě slz.

„Myslím, že otcové a matky při sledování tohoto videa nemohli nepropuknout v pláč. Vždy se vžiji do jejich situace a myslím, že každý člověk na světě by měl cítit totéž,“ řekla Zelenská. „Proto musíme tyto příběhy vyprávět, ukazovat je, protože jsou to tváře války. Ne počet svržených bomb, ne množství vynaložených peněz, ale lidské příběhy - a takových příběhů je kolem tisíce,“ dodala.