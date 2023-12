V Tyrolsku se převrátil kočár s německými turisty. Dvě děti jsou těžce zraněné

Zranění utrpěla celá desetičlenná skupina včetně čtyř dětí, většinou šlo o lehká poranění. Dva těžce zraněné chlapce přepravil vrtulník do nemocnice v Innsbrucku, ostatní – šest dospělých ve věku 42 až 50 let a dvě malé děti ve věku čtyři a sedm let – ošetřili v nemocnici ve Schwazu.