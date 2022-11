V Německu vydali zatykač na muže podezřelého v případu zmizení tříleté Madeleine

Na to soud v Braunschweigu reagoval vydáním zatykače. Zdůvodnil to tím, že existují pádné důvody se domnívat, že Brückner skutečně spáchal trojici znásilnění a dva případy zneužívání dětí. Zatykač ještě musí být schválen v Itálii, kde byl v roce 2018 Brückner zatčen, než ho úřady vydaly do Německa.