V Jižním Súdánu byli zadrženi novináři kvůli videu. Natočili pomočeného prezidenta

Video natočené během oficiální události zachycovalo prezidenta Jižního Súdánu Salvu Kiira, kterak si stoupl během toho, co hrála státní hymna, načež se na jeho kalhotách objevila skvrna a u nohou kaluž. Kamera se pak rychle otočila jinam poté, co si prezident i lidé v jeho blízkosti zřejmě všimli, co se přihodilo.